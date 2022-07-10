Окрім цього, під завалами досі перебувають постраждалі. Рятувальники роблять усе можливе, щоб витягнути їх.
ДСНСники встановили контакт з 3 людьми
На щастя, рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з 3 людьми під завалами. Контакт підтримується, наразі тривають роботи з їхнього порятунку.
Скільки людей ще можуть перебувати під завалами
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них 1 дитина. Від Головного управління до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 67 людей особового складу та 10 одиниць техніки. Місцева влада надала два навантажувачі та два автокрани.
Що трапилось
- Ввечері 9 липня росіяни завдали ракетних ударів по Часовому Яру, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти".
- Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу. Завали розбирали усю ніч і продовжують робити це й досі. На жаль, рятувальники виявили тіла 25 загиблих. Точну кількість загиблих можна буде встановити лише після закінчення усіх робіт.
- За попередньою інформацією, Часів Яр обстріляли з РСЗВ "Ураган", але остаточно тип ракет встановить комісія.