Окрім цього, під завалами досі перебувають постраждалі. Рятувальники роблять усе можливе, щоб витягнути їх.

ДСНСники встановили контакт з 3 людьми

На щастя, рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з 3 людьми під завалами. Контакт підтримується, наразі тривають роботи з їхнього порятунку.

Скільки людей ще можуть перебувати під завалами

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них 1 дитина. Від Головного управління до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 67 людей особового складу та 10 одиниць техніки. Місцева влада надала два навантажувачі та два автокрани.

Що трапилось