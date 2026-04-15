Наказали запустити С-300 по найбільшому видавництву України: відомі прізвища генералів

Росія в 2024 році вдарила по найбільшому поліграфічному комплексу України "Фактор-Друк" у Харкові. Тоді були загиблі та поранені, знищено десятки тисяч книжок. Тепер правоохоронці встановили, хто з росіян віддав наказ атакувати. Відомі і виконавці злочинного наказу.

Ідеться про керівництво об'єднаного угруповання військ Росії. Окупанти свідомо включили цивільний об'єкт до переліку цілей, а потім командували атакою. Про це повідомили Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та СБУ.

Дивіться також Росія готує спростування розстрілу 4 військовополонених під час великоднього перемир'я, – ЗСУ

Хто наказав ударити по видавництву в Харкові в 2024 році?

Організували та забезпечили удар представники вищого військового командування Росії.

Україна ідентифікувала їх: це

генерал-полковник Олексій Кім – перший заступник командувача ОУВ (с) pc рф, який віддав безпосередній бойовий наказ;

генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальник управління ППО та ПРО, який забезпечив застосування ракетних комплексів;

віцеадмірал Олександр Пешков – відповідав за вибір цілі та координацію вогневого ураження;

полковник Сергій Монетов – начальник розвідки, який надав дані про об'єкт, достеменно знаючи, що він є цивільним.



Встановили особи генералів-злочинців / Прокуратура України

Таким чином, четверо росіян винні в атаці на цивільний об'єкт нашої держави.

Ракети запускали з території Бєлгородської області силами спеціальної тактичної групи зі складу 568 зенітного ракетного полку.

Довідка. В СБУ уточнили, що це були 3 керовані ракети зенітно-ракетного комплексу середнього радіуса дії – С-300. Було пошкоджено виробничі, складські приміщення поліграфічного комплексу та друкарське обладнання, знищено багато навчальної літератури.

23 травня 2024 року російські війська завдали трьох ударів ракетами С-300 по цивільному підприємству в Харкові. Унаслідок атаки загинули 7 працівників, понад 20 людей дістали поранення. "Фактор-Друк" не мав жодного військового значення. Це підприємство щороку друкувало до 50 мільйонів книжок, 100 мільйонів журналів і 300 мільйонів газет. Унаслідок російського удару знищені десятки тисяч книг – дитячі видання, художня література, шкільні підручники,

– нагадав Руслан Кравченко.

Дії підозрюваних кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Міжнародні партнери, Project Expedite Justice, підтримують розслідування.

Це злочин, який не має строку давності, ми будемо переслідувати винних стільки, скільки потрібно, до останнього виконавця,

– наголосив генпрокурор.



Росіяни, винні в ракетній атаці по харківському видавництву в 2024 році / СБУ

СБУ розповіла, як знайшли злочинців

Генералам та віцеадміралу заочно повідомили про підозру. Доказову базу зібрали кіберфахівці, слідчі та військова контррозвідка Служби безпеки спільно із ГУР МО України.

За даними слідства, рішення на обстріл друкарської компанії прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об'єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

Ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об'єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об'єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ.

А безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет з території Бєлгородської області генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальника штабу військ протиповітряної та протиракетної оборони Росії.

Ракети запускали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568 зенітно-ракетного полку 76 дивізії протиповітряної оборони 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Центрального військового округу ЗС РФ.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників.

"Фактор-Друк" працює