Річ у тім, що без палива росіяни не зможуть воювати. Це 24 Каналу зауважив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Можуть бути катастрофічні ситуації

Ігор Ліпсіц зазначив, що одним з важливих факторів поразки гітлерівської Німеччини було те, що у 1944 році по всіх заводах з перероблення та виробництва синтетичного палива, яке виготовляли німці, авіація здійснила потужні бомбардування. У такий спосіб Вермахт опинився без палива, їхня бойова потужність різко впала і це прискорило перемогу.

Коли тривають атаки на НПЗ, то це не просто скорочення прибутків. Це скорочення бойової сили армії. Оскільки без палива ні танк не піде у бій, ні вантажівка не привезе харчові продукти, патрони, снаряди. Якщо ці атаки повторюватимуться та будуть більш масованими, то це може бути великою бідою,

– пояснив він.

Військові експерти чекають, коли Україна буде використовувати тактику "рій дронів". Це коли на підприємство летить один – три десятки дронів. Усі збити не вдасться. Хоч вони не дуже великі, але разом створюють катастрофічні ситуації.

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