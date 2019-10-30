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      Ухвалення законопроєкту 1210 вдарить по рейтингах президента

      58 Читать новость на русском
      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / radiosvoboda.org

      Ухвалення законопроєкту 1210 здатне спровокувати соціальний вибух.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу політичний експерт Володимир Фесенко. За його словами, причиною цього можуть стати запропоновані депутатами податкові зміни, які неминуче призведуть до закриття більшості підприємств гірничо-металургійного комплексу та залишать без роботи десятки тисяч українців.

      В тому числі і в рідному місті президента Кривому Розі. Тож, на думку експертів, ініціатори законопроєкту 1210 б'ють не тільки по гірничо-металургійному комплексу, а й по рейтингах чинного глави держави.

      Металургійні підприємства здебільшого локалізовані у великих містах. При чому деякі з населених пунктів знаходяться в зоні конфлікту. Збільшення податкового тягаря призведе до зростання напруги як соціальної, так і політичної. Негативний влив може бути і в рідному місті президента – Кривому Розі. Там потужне гірничовидобувне підприємство. Уявіть собі, якщо люди опиняться на вулиці. Про яку підтримку Зеленського тоді можна буде говорити,
      – зазначив політолог.

      "Дійсно потрібно шукати додаткові джерела надходження, безумовно. Але парламентарі повинні в першу чергу дбати про інтереси звичайних українців, а не олігархів. Потрібна певна соціальна справедливість, щоб саме олігархи платили більше. Але так, щоб не завдати шкодити людям, які працюють на металургійних підприємствах і щоб не нашкодити економіці України в цілому", пояснив Володимир Фесенко.

      Нагадаємо, профільний комітет парламенту пропонує депутатам ухвалити зміни до Податкового кодексу, які суттєво піднімають рентні платежі на видобуток руди та запроваджують подвійне оподаткування продуктів переробки. У разі ухвалення цього законопроєкту, економісти та міжнародні експерти попереджають про загрозу існуванню гірничометалугрійній галузі України, що здатне призвести до соціального вибуху в державі.

      blog_ava
      Любов до алкоголю пов'язана з розміром мозку
      сьогодні
      10136
      Теги: Володимир Зеленський Податковий кодекс Податки Металургія Новини Кривого Рогу
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