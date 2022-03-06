Саме у Яворові на Львівщині розташований Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Він переповнений добровольцями.

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Україна захищатиме себе. Добровільно. Масово. Незалежно від віку й соціального статусу. Заради сімей та дітей. Усе тільки починається,

– заявив Подоляк.

Він також упевнено зауважив, що доказом його слів та переконань є переповнені добровольцями полігони та військкомати.



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