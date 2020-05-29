Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Міжнародний валютний фонд підпишуть нову програму співпраці вже 5 червня. Тоді ж Україна має отримати першу частину нового кредиту від МВФ на загальну суму в 5 мільярдів доларів.

Лише 29 травня уряд виплатив чергові зобов'язання за старими кредитами на суму 1 мільярда доларів, розповів Денис Шмигаль у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера". Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Нові умови для траншу від МВФ: коли Україна зможе жити без кредитів

Ми це зобов'язання виконали практично безболісно, не змінюючи внутрішніх зобов'язань. Я говорю про зарплати медикам, програм для малого бізнесу тощо,

– зазначив прем'єр.

Він також підкреслив, що перемовини з МВФ завершилися лише 29 травня. Президент України Володимир Зеленський в кінці провів прямі перемовини з директоркою Фонду Крісталіною Георгієвою.

"Тепер 5 червня ми очікуємо підписання договору й отримання першого траншу. Це програма на 18 місяців, а кредит – на 5 років. Його сума – 5 мільярдів доларів", – розповів Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кредит буде надано за програмою stund-by зі спрощеними умовами. Глава уряду розраховує, що ці гроші допоможуть боротися з нинішніми викликами, пов'язаними з пандемією коронавірусу.

Про що Зеленський говорив з Георгієвою

Ця розмова відбулася у самому кінці перемовин про узгодження надання чергової допомоги від МВФ. Фактично вона була останньою крапкою і відбулася перед затвердженням програми з боку ради директорів МВФ.

Крісталіна Георгієва, зокрема, привітала схвалення в Україні закону про банки. Того самого, який у ЗМІ також називають "антиколомойським".

Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом,

– сказав під час розмови Зеленський.