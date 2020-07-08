Джарилгач – одне з найкрасивіших місць, які я бачила в світі.

Пять причин поехать на остров Джарылгач

1. Увидеть самый большой необитаемый остров Украины и совершенную дикую природу. Вот мчатся лани. Вот кто-то из туристов сетует, что дикая кабаниха и выводок ее поросят съели всю еду, забытую у палатки. Здесь водятся стаи дельфинов (мы видели одного и чуть с ума не сошли от счастья), скаты, крабы, рыбы, мидии, рапаны – это вау! Нет, не так. ЭТО ВАУ!

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2. Насладиться морем. От Скадовска до Джарылгача идти от 40 минут до 2 часов. Можно добираться на катере, можно на теплоходе ОМ, взрослый билет стоит 200 гривен, детский – 100, пароходы отходят с причала № 380 Яхтклуб "Скадовск-марина". Мы арендовали яхту Solo с замечательным капитаном Сергеем Соловьем. Это был самый красивый закат в этом году. Мы всей семьей улеглись на носу, завернулись в пледы и смотрели, как темная вода тихо плещется о борт. Ничего в этот момент не было лучше, чем объятия тех, кого любишь, яркого месяца на небе и необъятной морской глади.

3. Потерять дар речи от красоты озер и захотеть остаться здесь навсегда. Озера на Джарылгаче неглубокие, вода – теплая, как парное молоко. Мы брели по мелководью и вдруг замерли, потому что из высокой травы вышла лань. Посмотрела на нас и спокойно продолжила путь нам навстречу – действительно, какие у нее причины менять маршрут?

4. Увидеть маяк, спроектированный Эйфелем и доставленный из Парижа. Маяку почти 120 лет, и выглядит он грустно, хоть и носит гордое звание памятника культуры. Надеюсь, что меня читают все необходимые министры. И маяк приведут в порядок.

5. Побыть с собой и побыть собой. Джарылгач – одно из самых красивых мест, которые я видела в мире. Приезжайте сюда с палаткой обязательно, и берите с собой все! На острове есть скважина с питьевой водой, но я бы на ту, туристическую часть даже не заходила – ищите свое уединенное место и оставайтесь.

Оставайтесь, чтобы обрести себя и влюбиться в Украину всерьез. На всю жизнь.