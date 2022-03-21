За її словами, її привезли наші партнери з ENNHRI, офісу Уповноваженого з прав людини Польщі Марціна Вєчека та Спеціального представника ЄС з прав людини Еймона Гілмора.

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"Від себе особисто та від імені всього колективу Секретаріату Уповноваженого висловлюю вдячність за вашу підтримку", – повідомила Людмила Денiсова.



Допомога / Фото телеграм

За її словами, обладнання та матеріали будуть використані для забезпечення безперебійної роботи Секретаріату та надання допомоги громадянам.

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