Україна після Майдану: реформи у комі
Незалежні експерти, які відповідають за відбір членів наглядових рад, заявили, що припиняють свою роботу. Реформа, яка стартувала відразу після Майдану, померла. Далі – оригінал російською.
Джерело:фейсбук Сергія Фурси
Как же так? Что к этому привело?
Важливо Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
История пост-Майдана
Майдан. Украинское активное гражданское общество: мы больше так не можем
Украинская власть: да-да-да, мы тоже не хотим давайте меняться.
Западные партнеры: ура, Украина меняется. Вот план реформ.
Украинская власть: нет-нет, где же мы харчеваться будем
Западные партнеры: нет реформ нет бабла
Украинское гражданское общество: ууууу
Украинская власть: ну ладно, реформы так реформы.
Крепкие хозяйственники: караул, Сорос убивает украинские традиции
Начинаются неспешные реформы...
Украинское большинство: ууууу, тарифы, доктор смерть, закрывают школы, высокие зарплаты,
Сорос
Выборы....
Украинская власть: мы хотим перемен
Украинское активное общество: ура-ура, мы же как раз за это
Западные партнеры: вот план реформ
Украинская власть: а где де мы харчеваться будем? Дайте другой план, мы за перемены, но другие перемены
Западные партнеры: другого плана нет. Давайте делайте реформы. А то бабла не дадим.
Западный мир: активно печатает деньги...
Крепкие хозяйственники: да плевать на них, у Путина возьмем
Украинское гражданское общество: уууууу
Крепкие хозяйственники: да плевать, в мире куча бабла, не нужен нам тот МВФ
Западные партнеры: ну-ну
Украинская власть: а не дадите денег, мы сами напечатает, как вы. Начинают откатывать реформы
Западные партнеры: ну вперед...
Украинская активная часть общества: вы что, с дуба рухнули, не помните как в прошлый раз печатали.
Украинская власть: хорошо, печатать не будем. Давайте бабло
Западные партнеры: да вы стремные какие-то, делайте реформы. Вот план
Крепкие хозяйственники: да в мире много бабла, берем пока дают
Украинская власть: дайте бабло. Деньги вперед, а то мы за себя не отвечаем
Западный мир: активно печатает деньги
Западные партнеры: ну вперед
Украинская власть: ах денег нет, тогда мы у Нафтогаза заберем и пока дорогих долгов возьмем, бабла то в мире завались
Западные партнеры: вы что там, совсем???
Украинская власть: да, мы психованные. Мы за себя не отвечаем....
Западные партнеры: а если ремнем по жопе?
Что сейчас?
Мы где-то тут сейчас. Играем с огнем. Можем себе позволить глупости. Ведь в мире много денег. И у нас есть запас прочности. И за глупости вроде нет наказания. И это создает иллюзию, что все в порядке. Но процесс другой. Ошибки накапливаются. И потом в один момент система перейдет в другое состояние. И чем больше было сделано ошибок, чем больше глупостей накопилось, тем болезненнее будет этот переход.
Потому что шары не бывает. За все приходится платить. И как нельзя вечно печатать деньги, и думать, что изобрели новую экономику и вечный двигатель, так и нельзя все время делать глупости и надеяться, что их простят. Люди простят, законы экономики не прощают.
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