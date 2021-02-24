Заїзд на територію України автомобілів із придністровськими номерами (без позначки про приналежність до Молдови – MD) можуть заборонити вже у 2021 році – з 1 вересня.

У пресслужбі міністерства закордонних справ Молдови кажуть, що це пообіцяв посол України Марк Шевченко. Український дипломат 22 лютого зустрічався з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Молдови Ауреліо Чокоєм.

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Чокой та Шевченко підтвердили готовність обох країн до продовження плідного діалогу країн. Також зачепили актуальні питання співпраці на державному кордоні, торгово-економічного партнерства та реалізації інфраструктурних проєктів.

Під час розмови, як кажуть у Молдові, Україна "підтвердила домовленості щодо допуску з 1 вересня до міжнародного дорожнього руху автомобілів із придністровського регіону".

Мовиться про те, що через український кордон пропускати повинні тільки ті автомобілі, які "мають номерні знаки встановленого зразка з наклейкою "MD", зареєстровані відповідно до законодавства Республіки Молдова".

Зареєструвати автомобілі мешканці молдовського регіону Придністров'я з 1 вересня 2018 року можуть у спеціально відкритих пунктах. Як пише "Європейська правда", відтоді таких реєстрацій відбулося понад 4 тисячі.

Придністров'я – це автономний регіон у Молдові, який проголосив себе окремою державою. Її не визнає міжнародна спільнота, окрім схожих за статусом територій (Абхазія, Нагірний Карабах тощо). На території Придністров'я перебувають російські війська (приблизно 1700 людей).

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