Україна пообіцяла Молдові не пропускати авто з номерами Придністров'я
Заїзд на територію України автомобілів із придністровськими номерами (без позначки про приналежність до Молдови – MD) можуть заборонити вже у 2021 році – з 1 вересня.
Джерело:МЗС Молдови
У пресслужбі міністерства закордонних справ Молдови кажуть, що це пообіцяв посол України Марк Шевченко. Український дипломат 22 лютого зустрічався з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Молдови Ауреліо Чокоєм.
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Чокой та Шевченко підтвердили готовність обох країн до продовження плідного діалогу країн. Також зачепили актуальні питання співпраці на державному кордоні, торгово-економічного партнерства та реалізації інфраструктурних проєктів.
Під час розмови, як кажуть у Молдові, Україна "підтвердила домовленості щодо допуску з 1 вересня до міжнародного дорожнього руху автомобілів із придністровського регіону".
- Мовиться про те, що через український кордон пропускати повинні тільки ті автомобілі, які "мають номерні знаки встановленого зразка з наклейкою "MD", зареєстровані відповідно до законодавства Республіки Молдова".
Зареєструвати автомобілі мешканці молдовського регіону Придністров'я з 1 вересня 2018 року можуть у спеціально відкритих пунктах. Як пише "Європейська правда", відтоді таких реєстрацій відбулося понад 4 тисячі.
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