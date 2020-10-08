Делегація України в ОБСЄ доказала, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал зі сторони проросійських бойовиків. Про це свідчать метеорологічні дані, а також фото та відео з територій займань.

Україна доказала причетність бойовиків до пожежі на Луганщині

Докази українська сторона навела під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні 8 жовтня, повідомляє Укрінформ.

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За словами заступника постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Лоссовського, трасуючі снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил, спричинили сильні пожежі.

Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями,

– заявив Лоссовський.

Він також наголосив, що беззаперечним свідченням умисних дій збройних формувань РФ є фотоматеріали наслідків пожежі біля Попасної, які отримала українська сторона СЦКК.

Про що свідчать дані про погоду, фото- та відеоматеріали

Представник делегації України розповів: відповідно до об’єктивних офіційних даних української метеослужби станом на 1 – 3 жовтня 2020 року біля Попасної був західний напрямок вітру з південного сходу та сходу. Вітер розганявся до 4 – 6 метрів за секунду.

Встановлені там засоби відео- та фотофіксації дозволяють оцінити загальну площу загоряння на північ та південь від дороги Т0504.

На підтвердження своїх слів Лоссовський показав фото, датовані 3 жовтнем. Їх легко прив’язати за напрямом та картою до вказаної дороги. А найважливіше – вони свідчать про умисний підпал зі сторони російських формувань. Крім того, він показав відео, як бойовики підпалювали суху траву поблизу позицій ЗСУ.

Фіксується чітка лінія фронту пожежі – як з північного, так і з південного боку дороги – яка починається перед позиціями незаконних збройних формувань РФ. Це можливе лише при одночасному підпалі в декількох місцях та на одній лінії,

– додав заступник очільника місії України при ОБСЄ.

За його словами, нереальною є версія про одне й випадкове джерело вогню. Адже при такому напрямку та силі вітру фронт початку пожежі мав би видимі невеликі вогнища пожежі, які б розширювалися за напрямком вітру.

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Зверніть увагу! На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація була вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч гектарів. Про лісові пожежі на Луганщині читайте за посиланням.