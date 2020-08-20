Україна віддала у концесію порт Миколаєва: що про це відомо
Україна передала другий порт у концесію на 35 років. Йдеться про спеціалізований порт "Ольвія", що у Миколаєві.
Так, його передали катарській компанії QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару – Хамад. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Раніше Україна віддала Херсонський порт у концесію, він став першим в історії
Якими є умови договору:
- Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 мільйонів гривень.
- Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 мільйона тонн у рік.
- Близько 80 мільйонів гривень спрямують на покращення інфраструктури Миколаєва.
- Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства: зернового термінала, універсального перевантажувального комплексу.
- Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень зарплати.
Довідка: Концесія – це договір про передачу природних багатств, підприємств чи інших господарських об'єктів, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.
Що відомо про порт "Ольвія":
- Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований в Миколаївській області на лівому березі Бузько-Дніпровського лиману та на північному узбережжі Чорного моря.
- Порт "Ольвія" перевантажує різноманітні вантажі, але в основному зосереджуються на зернових та будівельних матеріалах, на які припадає 80% загального обсягу перероблених вантажів.
Порт "Ольвія" на карті:
Криклій також повідомив, що вже оголошений старт концесійного проєкту в порту Чорноморська та розпочався конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.