Україна передала другий порт у концесію на 35 років. Йдеться про спеціалізований порт "Ольвія", що у Миколаєві.

Так, його передали катарській компанії QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару – Хамад. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Раніше Україна віддала Херсонський порт у концесію, він став першим в історії

Якими є умови договору:

Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 мільйонів гривень.

Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 мільйона тонн у рік.

Близько 80 мільйонів гривень спрямують на покращення інфраструктури Миколаєва.

Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства: зернового термінала, універсального перевантажувального комплексу.

Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень зарплати.

Зверніть увагу! За умовами концесії всього за 35 років повинно бути залучено до 17,3 мільярда гривень інвестицій.



Це перша пряма катарська інвестиція та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

Довідка: Концесія – це договір про передачу природних багатств, підприємств чи інших господарських об'єктів, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Що відомо про порт "Ольвія":

Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований в Миколаївській області на лівому березі Бузько-Дніпровського лиману та на північному узбережжі Чорного моря.

Порт "Ольвія" перевантажує різноманітні вантажі, але в основному зосереджуються на зернових та будівельних матеріалах, на які припадає 80% загального обсягу перероблених вантажів.

Порт "Ольвія" на карті:

Криклій також повідомив, що вже оголошений старт концесійного проєкту в порту Чорноморська та розпочався конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.