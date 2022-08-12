Про це повідомили в державній компанії "Нафтогаз". А відновленням транзиту займалося АТ "Укртранснафта", яке за це відповідає. Про те, що призупинився транзит російської нафти стало відомо 4 серпня.
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Чому Україна відновила транзит нафти
Причиною зупинки роботи нафтопроводу було те, що російська компанія "транснєфть" не зробила авансовий платіж за транспортування. А договір між Укртранснафтою та "транснєфтью" передбачає, що помпування нафти можливе лише за 100% попередньою оплатою.
Розв'язала цю проблему угорська нафтова компанія MOL. Вона є основним споживачем нафти, яку транспортують південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба". Представники MOL самі виступили з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту. Платіж надійшов 10 серпня 16:30 за київським часом.
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Де пролягає нафтопровід "Дружба" / Графіка Doiche Welle
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