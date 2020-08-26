Україна відновлює роботу пунктів пропуску на межі із Кримом
З 29 серпня Україна відновлює роботу КПВВ на межі із тимчасово окупованим Кримом. Пункти пропуску у звичному режимі не працювали із 9 серпня.
Відповідне рішення про відновлення роботи КПВВ схвалив Кабмін 26 серпня, повідомляє Представництво Президента України у Криму.
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Деталі щодо процедури перетину КПВВ будуть надані згодом. Повний текст рішення Уряду опублікують завтра.
Чому не працювали КПВВ на межі з Кримом
Протягом майже трьох тижнів серпня – починаючи від 9 серпня, пункти пропуску на межі із окупованим Кримом не діяли у звичному режимі. Дозволяли перетинати адмінмежу лише певній категорії громадян, а все через стрімке поширення випадків коронавірусу в Україні.
Увесь цей час проїхати у Крим або на материкову частину України могли лише громадяни, які:
- є абітурієнтами і їхали на вступ до навчального закладу;
- мали підтвердження проживання у Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;
- мали необхідність принципу єдності сім'ї;
- мали тяжку хворобу та потребували поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;
- їхали через смерть або тяжка хвороба близьких родичів;
- інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину особою адмінмежі в будь-якому напрямку (політичне переслідування).