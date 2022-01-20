Почнімо з The Washington Post. Нещодавні ультимативні заяви Володимира Путіна та інших осіб щодо України пожвавили зацікавленість американців у подіях на сході Європи.

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США рішуче відповіли Росії

Особливою увагою були оточені телефонні перемовини президента США Джо Байдена з Путіним, а кількома днями пізніше – з Володимиром Зеленським.

Тлом цих перемовин є нагромадження десятків тисяч військових на кордонах України, а також перші випробування нової гіперзвукової зброї.

Вашингтон відкинув усі зазіхання Путіна. Президент США знову наголосив, що Росія заплатить тяжку ціну у разі вторгнення в Україну.



Джо Байден дав рішучу відповідь Росії / Фото Getty Images

Увесь цивілізований світ з нетерпінням очікує подальших дипломатичних переговорів, які триватимуть до кінця січня.

Росія та Китай об'єднуються

Журналісти The Wall Street Journal вбачають серйозну небезпеку й обмеження впливу США на світовій арені через співпрацю Росії та Китаю у мілітарній сфері.

Обидві країни оголосили масштабну співпрацю в авіації, будуванні підводних човнів, а також у створенні гіперзвукової зброї.

Також лідери країн спостерігали за масштабними військовими навчаннями у Китаї влітку 2021 року.

Західні спостерігачі впевнені, що значний обсяг стосунків, фактів і подій залишається у тіні, але наявних доказів достатньо, аби помітити створення потужного альянсу двох тоталітарних режимів.

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Кремль хоче привласнити українське

Водночас Росія знову намагається привласнити історичну спадщину України, борючись з нею за ім'я правителя Київської Русі, кістки якого вкрали з саркофага Софійського собору у Києві.

Обидві країни вважають Ярослава Мудрого одним із засновників їхньої державності.

Агентство новин CNN зазначає, що загострення між Україною та Росією, починаючи з 2014 року, ніколи не було настільки сильним, як зараз.

Автори оцінюють чисельність російських військ, зібраних на кордоні з Україною, та їхнє технічне оснащення.

Також вони загалом правильно висвітлюють історію конфлікту між обома країнами. Хоча автори знову й знову називають окупаційні російські війська та спецслужби Росії на окупованій нею території України "проросійськими сепаратистами".

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Також висвітлено позиції НАТО і США, спрямовані на підтримку України, яка не є членом Альянсу, і сторонні фактори, які впливають на перебіг подій. Зокрема, будівництво газогону "Північний потік-2".

Авторка The Atlantic, одного з найстаріших і найбільш респектабельних літературних журналів США, Анна Апельбаум належить до небагатьох журналістів та істориків, які здатні бачити картину путінської Росії в цілому.

Вона правильно оцінює наміри Путіна й не зважає на чергові дезінформаційні вкиди росіян.

Путін хоче зруйнувати демократію на Заході

Україна є лише пробою пера для амбітних намірів російського лідера. Мовиться не про відновлення російської могутності у межах колишнього Радянського Союзу чи Російської імперії.

Путін вважає своїм історичним завданням зруйнувати західну демократію тиском на її вразливі місця і розповсюдити вплив Росії так далеко, як тільки зможе.



Володимир Путін хоче зруйнувати західну демократію / Фото Getty Images

Найкраще, що може зробити колективний Захід – зупинити путінську загрозу на східних кордонах України, озброївши та навчивши її.

Це слід було зробити ще багато років тому, вважає Анна Апельбаум з журналу The Atlantic.

Зважаючи на це, бачимо, що Україна та російсько-українська війна на початку 2022 року займає належне місце у провідних виданнях США.