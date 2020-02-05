Україна без готівки: чи зникнуть паперові гроші з обігу

Українці все більше платять за допомогою гаджетів, а картки виштовхали з гаманців купюри та монети. Кількість безконтактних карток торік в Україні збільшилась на 70%, тобто кожен п'ятий українець має такий функціонал. Що буде з паперовими купюрами – читайте далі.

Чи користуються готівкою у Києві

Безготівковий спосіб оплати давно став звичною справою у магазинах. Не потрібно більше збирати в гаманці монети та вистоювати чергу, аби заплатити за комуналку. Карткою розраховуються і в громадському транспорті майже по всій країні. У столичному метро кожна сьома транзакція – безконтактна.

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"Ми стали свого часу п'ятим метрополітеном в світі, де така послуга в принципі з'явилася. На сьогодні цим користується 200 тисяч людей щодня", – пояснив заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.



Більшість киян користуються банківськими картками

Лише 2 з 10 операцій з картками – це зняття готівки, решта – перекази та оплата товарів. Вагома частина з них NFC-платежі, тобто безконтактні. Україна, що цікаво, на 10 місці у Європі за популярністю таких транзакцій.

З 2017 року в Україну почали заходити глобальні цифрові гаманці, такі як – Apple Pay, Google Pay та Garmin Pау. Це означає, що будь-яка банківська картка може стати безконтактною. З цього часу приріст безконтактних карт йде в разі швидше чим звичайні картки,

– пояснив директор з розвитку комерції Mastercard Ukraine Валерій Новіков.

Водночас в Україні є і значна частина людей, яка живе за межами банківського сектору.

"До третини людей живуть в населених пунктах, де немає банківських відділень, відповідно вони не користуються банківськими послугами, не мають банківських рахунків. "Укрпошта" щороку розносить стареньким пенсіонерам більше ніж 120 мільярдів готівки. Плюс є частина людей, яка живе в сірій економіці", – розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Довідка. Готівкою в обігу в Україні є 425 мільярдів гривень – це дані станом на 1 січня 2020 року. Причому у середньому на кожного українця припадає по 70 банкнот та 182 монети.



Скільки грошей має "на руках" кожен українець / Інфографіка 24 каналу

Чи зникне готівка в Україні

Збільшення обсягу безготівкових розрахунків входить і до стратегії Нацбанку на найближчі 5 років. Там упевнені, що від цього виграють усі.

Чим більше у нас платежів здійснено безготівковою системою, тим менший рівень тіньової економіки. Для банків це збільшення ліквідності. Плюс це можливість додаткового комісійного доходу. Для користувача це кешбек, з боку держави – це звичайно, що друк готівки і супроводження її обігу. Він має велику кількість операційних витрат,

– зазначив заступник начальника управління роздрібних платежів НБУ Владислав Дикий.

У Нацбанку запевняють, що надалі в Україні з'явиться більше інструментів, які дозволять здійснювати безготівкові операції. Банки та платіжні системи тим часом чимало уваги приділяють безпеці особистих рахунків та транзакцій.

Вже не за горами впровадження поведінкової біометрики. Тобто розпізнання клієнтів не лише за паролем та відбитком пальця, а й за поведінковими характеристиками. Але хвилюватися, що готівка найближчим часом зовсім зникне – не варто. Наразі від неї повністю не відмовились в жодній країні світу.