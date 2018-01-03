Україна домагатиметься розширення санкцій Канади проти Росії, – посол

Посол України у Канаді Андрій Шевченко заявив, що українська влада домагатиметься того, щоб санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ, розповсюджувалися й на тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території Росії.

Про це Андрій Шевченко заявив у інтерв’ю "Укрінформ".

"Згідно із ухваленим наприкінці минулого року "актом Магнітського", перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон й проти тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території РФ", – заявив посол.

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Нагадаємо, у жовтні 2017 року Канада ухвалила так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі – у Росії.