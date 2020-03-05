Україна хоче укласти зі США довгостроковий контракт на постачання газу: що відомо

Кабінет Міністрів веде переговори зі Сполученими Штатами про укладання довгострокового газового контракту. Україна зацікавлена у постачанні великих обсягів скрапленого газу зі США через Польщу.

Для США також вигідно зробити портфель таких замовлень. А для України – це геополітичний документ і енергетична безпека. Про це повідомив ексміністр енергетики Олексій Оржель, пише УНІАН.

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Нещодавно ми розглядали можливість довгострокового імпорту газу зі Сполучених Штатів. Думаю, що дуже правильно і адекватно підписати десятирічний чи двадцятирічний контракт,

– зазначив Оржель.

Він зазначив, що такий довгостроковий контракт на поставки газу з США зміцнить позиції України на переговорах з Росією.

Отримувати американський скраплений газ Україна може лише через термінал у Польщі. Ексміністр зазначив, що посередником при постачанні газу може бути як "Нафтогаз", так й інша компанія. Обсяги постачання газу в уряді наразі не коментують. Однак Оржель зазначив, що вони будуть великими.

Зверніть увагу! Перші партії скрапленого газу надійшли до України з Польщі наприкінці січня. Сталося це шляхом взаємного заліку газових потоків.

Що відомо про можливу купівлю газу у США

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" почав переговори зі США щодо купівлі українською стороною скрапленого газу.

Скраплений газ до Європи постачається лише у спеціальні порти. Вони мають регазифікаційні установки та можуть переводити скраплений газ у газоподібну форму. Найближчий порт до України розташований у Польщі.

Що таке скраплений природний газ? Природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані. Однак за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення. На терміналах приймання зрідженого газу реалізується його регазифікація.