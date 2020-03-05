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      Україна хоче укласти зі США довгостроковий контракт на постачання газу: що відомо

      - Читать новость на русском
      Україна зацікавлена у довгостроковому контракті на постачання газу зі США / prm.ua

      Кабінет Міністрів веде переговори зі Сполученими Штатами про укладання довгострокового газового контракту. Україна зацікавлена у постачанні великих обсягів скрапленого газу зі США через Польщу.

      Для США також вигідно зробити портфель таких замовлень. А для України – це геополітичний документ і енергетична безпека. Про це повідомив ексміністр енергетики Олексій Оржель, пише УНІАН.

      Читайте також: Російський "Газпром" збільшив транзит газу до Європи через Україну

      Нещодавно ми розглядали можливість довгострокового імпорту газу зі Сполучених Штатів. Думаю, що дуже правильно і адекватно підписати десятирічний чи двадцятирічний контракт,
      – зазначив Оржель.

      Він зазначив, що такий довгостроковий контракт на поставки газу з США зміцнить позиції України на переговорах з Росією.

      Отримувати американський скраплений газ Україна може лише через термінал у Польщі. Ексміністр зазначив, що посередником при постачанні газу може бути як "Нафтогаз", так й інша компанія. Обсяги постачання газу в уряді наразі не коментують. Однак Оржель зазначив, що вони будуть великими.

      Зверніть увагу! Перші партії скрапленого газу надійшли до України з Польщі наприкінці січня. Сталося це шляхом взаємного заліку газових потоків.

      Що відомо про можливу купівлю газу у США

      • Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" почав переговори зі США щодо купівлі українською стороною скрапленого газу.
      • Скраплений газ до Європи постачається лише у спеціальні порти. Вони мають регазифікаційні установки та можуть переводити скраплений газ у газоподібну форму. Найближчий порт до України розташований у Польщі.

      Що таке скраплений природний газ? Природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані. Однак за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення. На терміналах приймання зрідженого газу реалізується його регазифікація.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини США Міністерство енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель Україна – Росія Новини Польщі Нафтогаз Газ
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