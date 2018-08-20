Україна не дорахувалася мільярдів доларів з вини "Укрзалізниці"

Тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ "Укрзалізниця" привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.

Про це йдеться в аналітичній довідці, підготовленій фахівцями ДП "Укрпромзовнішекспертиза", передає Мінпром з посиланням на текст документа.

"В умовах посилення конкуренції на глобальних ринках українські виробники не можуть перекласти додаткові витрати на покупців. Це призводить до втрати ринків збуту і, відповідно, зменшення обсягів виробництва продукції", – підкреслюють в УПЕ.

Яскравим прикладом експерти називають ситуацію в гірничо-металургійному комплексі в 2017 році, оскільки для основної частини підприємств гірничо-металургійного комплексу залізничний транспорт є безальтернативним.

Так, через істотне зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. (на 33%) вже в 2017 році підприємства ГМК України знизили експорт залізорудної сировини в Китай на 3 млн т., ддо 11,8 млн т. Також в 2017 році Україна знизила на 3,1 млн т. експорт металопрокату – до 14,6 млн т. – зокрема, через втрату цінової конкурентоспроможності на ринках країн Близького Сходу, Південної Азії та ЄС.

В результаті втрати експортних ринків випуск металопрокату в Україні в 2017 році впав на 3 млн т., а виробництво залізорудної сировини, викликане зниженням виплавки сталі і зменшенням експорту руди в Китай, знизилося на 5 млн т., до 96 млн т. на рік.

У свою чергу, через зменшення виробництва залізорудної сировини і металопрокату, сама "Укрзалізниця" в 2017 році втратила перевезення вантажів в обсязі не менше 15 млн т., недоодержавши прибуток – оскільки вантажні перевезення УЗ мають рентабельність 23-33%.

Незважаючи на отриманий негативний результат від попередніх підвищень своїх тарифів, держмонополіст має намір домогтися чергового збільшення вартості своїх послуг для вантажовідправників на 11% за рахунок уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів, зазначається в аналітичній записці.

На думку експертів УПЕ, результатом цієї ініціативи стане нове падіння обсягів українського експорту та як наслідок – зниження надходжень валютної виручки в країну.

Виконавчий директор міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко в коментарі Мінпрому висловив думку, що дана ситуація склалася через монопольного становище "Укрзалізниці" на ринку залізничних перевезень – як вантажних, так і пасажирських.

"Укрзалізниця, будучи монополістом, може нав'язувати вантажовідправникам і пасажирам будь-які тарифи, не піклуючись про підвищення якості послуг і їх конкурентоспроможності. Тому існують проблеми з рухомим складом УЗ і не тільки,

– сказав він.

Виходом з положення О.Устенко вважає руйнування монополії "Укрзалізниці". "Її зоною відповідальності повинна залишитися залізнична інфраструктура, інше повинен взяти на себе бізнес. Тому що зараз від дій УЗ страждають не тільки металурги, а й інші експортери – аграрії, хіміки. Все це призводить до зниження українського експорту – тому що зараз "Укрзалізниця" – організація, що працює неефективно", – пояснив він.