Україна перейшла на зимовий час: Супрун порадила, як адаптуватися

В ніч проти неділі, 28 жовтня, Україна перейшла на зимовий час – стрілки годинника перевели на одну годину назад. Попри те, що тепер можна спати на годину довше, зміна режиму може створити додатковий стрес для організму.

Про це у Facebook попередила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Вона зазначила, що переведення годинника на зимовий час може викликати порушення сну, серцево-судинної функції та впливати на емоційний стан. Зокрема, в період переходу на зимовий час навіть зростає ймовірність трагічних випадків.

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Особливо уважними варто бути людям, які мають серцево-судинні хвороби. Деякі дослідження вказують, що після зміни часу збільшується ймовірність настання серцевого нападу. Хоч з додатковою годиною сну ризики все-таки менші,

– зауважила Супрун.

Поради від Супрун, як адаптуватись до переведення годинника на зимовий час:

Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає призвичаїтись до змін. Водночас у холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає простимулювати мозок і змушуює його утворювати серотонін ("гормон щастя"). Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень. Намагайтесь повноцінно харчуватись, щоб організм не відчував браку поживних речовин. Плануйте свій час так, щоб спати повноцінно, а саме не менше 7-8 годин на добу. ​Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

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Зазначимо, що для більшості людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, такий перехід не становитиме серйозної загрози. Проте Супрун все одно радить слідкувати за своїм організмом та не планувати додаткового навантаження, щоб дати час організму спокійно пережити зміни.

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