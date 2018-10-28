11:31
28 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Україна перейшла на зимовий час: Супрун порадила, як адаптуватися

      436 Читать новость на русском
      Україна перейшла на зимовий час: як адаптуватися до переведення годинника
      Україна перейшла на зимовий час: як адаптуватися до переведення годинника / Фото з соціальних мереж

      В ніч проти неділі, 28 жовтня, Україна перейшла на зимовий час – стрілки годинника перевели на одну годину назад. Попри те, що тепер можна спати на годину довше, зміна режиму може створити додатковий стрес для організму.

      Про це у Facebook попередила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

      Вона зазначила, що переведення годинника на зимовий час може викликати порушення сну, серцево-судинної функції та впливати на емоційний стан. Зокрема, в період переходу на зимовий час навіть зростає ймовірність трагічних випадків.

      Читайте також: Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради

      Особливо уважними варто бути людям, які мають серцево-судинні хвороби. Деякі дослідження вказують, що після зміни часу збільшується ймовірність настання серцевого нападу. Хоч з додатковою годиною сну ризики все-таки менші,
      – зауважила Супрун.

      Поради від Супрун, як адаптуватись до переведення годинника на зимовий час:

      1. Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає призвичаїтись до змін. Водночас у холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає простимулювати мозок і змушуює його утворювати серотонін ("гормон щастя").
      2. Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень.
      3. Намагайтесь повноцінно харчуватись, щоб організм не відчував браку поживних речовин.
      4. Плануйте свій час так, щоб спати повноцінно, а саме не менше 7-8 годин на добу.
      5. ​Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

      Читайте також: Супрун назвала небезпечний стан, який виникає восени

      Зазначимо, що для більшості людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, такий перехід не становитиме серйозної загрози. Проте Супрун все одно радить слідкувати за своїм організмом та не планувати додаткового навантаження, щоб дати час організму спокійно пережити зміни.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

       

       

      Теги: LifeStyle Новини України Здоров'я Здорове життя Поради Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      сьогодні , 11:07 Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      Анна Косинська 12 6267
      Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      сьогодні , 08:40 Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      Блог Медіа
      Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      сьогодні , 07:52 Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      27 жовтня , 22:00 Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      Наталія Лебідь
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      27 жовтня , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Беркут" побив волонтерку Майдану і залишив у лісі, — активісти
       25 січня 2014 , 16:00 36
      Віталій Кличко буде балотуватися в президенти, - УДАР
       25 червня 2013 , 17:24 28
      Топ-новини: "Барселона" зробила найбожевільніший камбек в історії ЛЧ, Гусєв визначився з напрямом продовження кар'єри
       9 березня 2017 , 07:30
      Ярмоленко: Такий клуб, як Динамо, не може залишитися без єврокубків
       23 серпня 2017 , 18:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук