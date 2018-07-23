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Україна підписала конвенцію, яка завадить ухиленню від оподаткування

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Маркарова підписала багатосторонню конвенцію Multilateral Instrument
Маркарова підписала багатосторонню конвенцію Multilateral Instrument / Nv.ua

В понеділок, 23 липня, у Великобританії виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, MLI (Multilateral Instrument).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

У відомстві пояснили, що через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податкових законодавствах компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток. Через це Україна втрачає надходження до бюджету. Задля уникнення цього 1 січня 2017 року Україна приєдналася до програми розширеного співробітництва в межах ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

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Країни-члени ОЕСР розробили план дій для боротьби з розмиванням бази та виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS). BEPS включає в себе 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Україна зобов'язана виконати 4 кроки.

Крок 5: "Вдосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями";

Крок 6: "Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами";

Крок 13: "Рекомендації щодо документації з трансфертного ціноутворення та розкриття інформації по країнах";

Крок 14 "Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів".

Таким чином, задля надання можливості оперативнішого перегляду міжнародних конвенцій був розроблений 15-й крок плану дій BEPS - MLI.

У Мінфіні зазначили, що підписана конвенція дає змогу одночасного внесення змін до всіх або деяких угод про уникнення подвійного оподаткування. За даними Міністерства, це значно спростить процедуру внесення змін до двосторонніх податкових угод між країнами.

Конвенцію ще має ратифікувати Верховна Рада.

"Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету", – мовиться у повідомленні Мінфіну.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство фінансів України Податки Податковий кодекс ПДВ Великобританія
Джерело: 24 канал
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