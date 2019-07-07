Україна розробила сучасну платформу обміну ситуаційною інформацією за стандартами НАТО

Військові фахівці зі складу української делегації військ зв’язку Збройних Сил України на міжнародних навчаннях НАТО CWIX-2019 підтвердили взаємосумісність "Інтеграційної платформи "Дельта" Збройних Сил України з аналогічними системами країн Альянсу.

З 2016 року особовий склад однієї з частин військ зв’язку почав розробку прототипів програмного забезпечення, яке покращило б ситуаційну обізнаність на полі бою, повідомляє Національний Промисловий Портал.

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Начальнику Генерального штабу ЗСУ показали прототип інформаційної системи, функція якої об’єднання різних інформсистем за єдиним протоколом обміну для забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО у 2016 році. Після успішної демонстрації прототипу командуванню частини було вирішено продовжити розробку.

Прототип системи "Дельта", розпочав тестову експлуатацію в районі проведення АТО задля отримання відгуку користувачів та оцінки ефективності її застосування у 2017 році.

Однією з основних вимог до системи було не лише підтримання ситуаційної обізнаності й інтеграція інших інформаціяних систем або сенсорів, а й впровадження стандартів НАТО для майбутньої сумісності з аналогічними системами Альянсу.

Система "Дельта" отримувала постійні покращення та модернізацію в ході випробувань та застосування під час зокрема таких міжнародних військових навчань, як Sea Breeze та Rapid Trident.

З 18 до 22 червня 2019 року фахівці військової частини А2724 у складі делегації від військ зв’язку Збройних Сил України на міжнародних навчаннях НАТО CWIX у Польщі протестували Інтеграційну платформу "Дельта" на предмет взаємосумісності з такими ж системами Альянсу за найсучаснішим протоколом MIP4-IES.

Наразі лише 7 із 28 натовських країн втілили цей протокол і можуть використовувати всі його переваги. І тепер, після успішного тестування, Україна увійшла до числа тих держав, які підтвердили наявність спроможності обміну ситуаційною інформацією з використанням сучасного військового протоколу обміну.

Це також надає нашій країні можливість автоматично обмінюватися інформацією з країнами-членами НАТО під час спільних навчань та місій.

Дивіться відео: демонстрація роботи системи "Дельта"