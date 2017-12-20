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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна заявила про необхідність радикальної реформи Радбезу ООН

21:59, 20 грудня 597 Читать новость на русском
ООН
ООН / Getty Images

Щоб не допустити паралізації роботи Ради безпеки ООО через недобросовісну позицію окремих постійних членів, її потрібно радикально реформувати.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що Радбез не є настільки ефективним, як сподівалося міжнародне співтовариство та багато людей по всьому світу.

На його думку, без радикальної реформи та повної перебудови Ради Безпеки в нинішньому її вигляді очікувати можна лише затяжних дискусій, а не реальних рішень.

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За словами Кислиці, щоб змінити ситуацію потрібно небагато: "Лише відповідальне ставлення постійних членів до виконання своїх обов'язків на користь миру, втім поки цього і не вистачає в роботі Ради".

Також українець назвав конкретні недоліки, які обмежують ефективність роботи РБ ООН.

По-перше, право вето постійних членів Ради означає, що рішення по суті можливе лише тоді, коли інтереси п'яти не просто співпадають, але принаймні не перетинаються. В інших випадках Рада залишається паралізованою,
– сказав він.

По-друге, за словами Кислиці, виконання прийнятих резолюцій завжди обмежувалося рівнем готовності країн зробити це, що відбувалося дуже часто в історії ООН.

"Цей вибірковий підхід до виконання не сприяє здатності Ради досягати прориву в різних ситуаціях на місцях", – вважає він.

По-третє, на думку представника України, Радбез ООН буде ефективним тоді, коли всі держави-члени поважатимуть Статут ООН, норми та принципи міжнародного права.

Теги: Новини України ООН
Джерело: 24 Канал
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