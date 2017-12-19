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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Росія та її сателіти: хто голосував проти резолюції ООН щодо Криму

22:45, 19 грудня 1295 Читать новость на русском
Генасамблея ООН проголосувала резолюцію щодо Криму
Генасамблея ООН проголосувала резолюцію щодо Криму

26 держав виступили проти резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. Однак її вдалося прийняти.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо прав людини у Криму, яку підтримало 70 країн-учасниць ООН.

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Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти – Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.

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Проти резолюції про права людини у Криму проголосували також країни, які самі перебувають під санкціями або критикуються за порушення прав: Куба, КНДР, Еритрея, М’янма, Сирія, Венесуела.

Також проти резолюції голосували Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Індія, Іран, Нікарагуа, Філіппіни, Сирія, ПАР, Судан, Уганда і Зімбабве.

Варто додати, що ще 76 країн утрималося під час голосування.

Теги: Новини України Новини політики ООН Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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