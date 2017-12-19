Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію щодо Криму

Генеральна асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму.

Під час голосування резолюцію підтримали представники 70 держав, 26 виступили проти, 76 – утрималися.

Читайте також: У Меджлісі оприлюднили план щодо повернення Криму

Проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами, повідомляє "Радіо Свобода".

ВАЖЛИВО: У вівторок, 19 грудня, в ГА ООН голосуватиметься українська резолюція щодо прав людини в окупованому #Крим'у. Основні положення ️



Радимо також ознайомитися з коментарем заступника @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya про мету цього документа ️ https://t.co/2EZfi4uMjG pic.twitter.com/Wgz5u8GKlp — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2017 р.

"Сьогоднішня резолюція – це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість", – написав з цього приводу Президент України Петро Порошенко.

Читайте також: Гопко пояснила важливість резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму

Російський глава Криму Сергій Аксьонов назвав проект резолюції щодо Криму "зброєю в гібридній війні проти Росії".