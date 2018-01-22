Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі
В понеділок, 22 січня, внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув український військовослужбовець.
Загалом ж від початку доби окупанти здійснили 6 обстрілів, повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На луганському напрямку ворог посеред ночі порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів.
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На Світлодарській дузі противник активізувався у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.
На донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького.
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