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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна зазнала непоправної втрати у зоні АТО

06:53, сьогодні 53 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

За минулу добу, 20 грудня, у зоні АТО загинув український воїн, ще четверо зазнали поранень.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook.

Загалом продовж доби бойовики добряче гатили по українських військових. Так на луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО, довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського.

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На донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Крім того, у цьому районі, загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм та стільки ж мін по наших оборонних укріпленнях біля Кам’янки. Також більше двадцяти мін різних калібрів розірвалося неподалік шахти Бутівка.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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