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Україна знову зазнала втрати на Донбасі

07:20, сьогодні 403
На Донбасі загинув український військовослужбовець
На Донбасі загинув український військовослужбовець / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 22 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Друга половина минулої доби, 22 січня, починаючи приблизно з 17:30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях захисників України, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту,
– зазначили у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького та з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів обстрілював оборонні укріплення ЗСУ неподалік Луганського.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаївська.

Теги: Жертви Новини України АТО Збройні Сили України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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