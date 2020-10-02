Влітку 2020 команда медіапроєкту Ukraїner вперше провела експедицію за кордоном, досліджуючи українську спільноту у Німеччині. Її результатом стала серія історій під назвою "Країна ззовні".

Серія історій "Українці в Німеччині" – про людей, які виїхали за кордон з різних причин, але почали усіляко допомагати Україні. Вони створюють міждержавні проєкти, діляться досвідом здобутим за кордоном, об'єднуються в українські товариства та поширюють українську культуру по всьому світу. Про це розповіла команда проєкту Ukraїner.

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Героями першої історії стали німецький програміст та засновник українського церковного хору Мартін Дітце і українська філологиня Наталія Костяк, які вже майже 10 років живуть у Гамбурзі. Подружжя заснувало німецько-українське культурне товариство, в рамках якого влаштовує літературні зустрічі з українськими письменниками, виставки, майстер-класи з народних ремесел, сприяючи у такий спосіб культурному обміну між країнами.

Це такий елемент культурної дипломатії, тому що ми там можемо показати звичайним німцям обличчя України, яка не політична. Це не те, що люди бачать там у новинах, але просто це чиста українська культура,

– розповів Мартін Дітце.

Нині у Німеччині проживає близько 138 тисяч українців, у цій країні активно діють Українська скаутська організація "Пласт", Спілка української молоді, Об'єднання українських організацій у Німеччині (ОУОН) і ще низка різноманітних об'єднань.

Дізнайтеся більше з відеоісторії:

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту» разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.

До слова, раніше Ukraїner показав історію Ярослави Зелінської-Джонсон – фахівчині з корпоративного права, яка з часів незалежності України допомогла багатьом міжнародним корпораціям розпочати бізнес в Україні та інвестувати в місцеві підприємства.