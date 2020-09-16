Румуни живуть на українських землях з XIV століття. Тоді волохи з Мармарощини і Південної Трансильванії, яких вважають предками сучасних румунів і молдован, почали заселяти території сучасного Закарпаття та Буковини.

Пізніше чимало румунів також опинилися на Бессарабії. Сьогодні в Україні мешкає понад 150 тисяч етнічних румунів. Про це йдеться у новій історії Ukraїner із циклу про національні спільноти.

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Найбільше їх (114 тисяч) живе на Буковині, навколо Чернівців. Там румуни посідають друге місце за чисельністю після українців. Одне з найвідоміших буковинських румунських сіл — Красноїльськ. Там щороку проходить карнавал "Красноїльська Маланка".

На Закарпатті румунів — понад 30 тисяч. Є кілька селищ, де вони проживають компактно: Діброва, Середнє Водяне, Солотвино, Глибокий Потік, Топчино, Біла Церква та Плаюць.

У селах Тячівського та Рахівського району кількість румунського населення становить подекуди 98%. Поруч з українцями та представниками інших національних спільнот румуни змалечку знають по декілька мов, втім переймаються збереженням власної культури.



Вівчар Нуцу у закарпатському селищі Солотвино / Фото Ukraїner

У буковинських Чернівцях діє редакція румуномовної газети "Конкордія" та виходять програми румунською мовою на "UA: Буковина". На Закарпатті ж для румунів видаються газети "Мараморошани" і "Апша", є румуномовні радіо й телебачення.

Суспільний мовник "UA: Закарпаття" випускає програми мовами національних спільнот, зокрема румунською.

Більше про життя румунів в Україні дивіться у відео Ukraїner:

Довідка. Ukraїner — волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Команда ентузіастів упродовж останніх чотирьох років фіксує різноманітні важливі події, спільноти, процеси, що відбуваються у суспільстві.



Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята — у цьому плейлисті.