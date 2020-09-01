В Україні мешкає за різними даними від 6 до 17 тисяч словаків. Цікаво, що більшість з них – саме на Закарпатті.

Про це йдеться у двадцятій історії експедиції Ukraїner із циклу про національні спільноти України.

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Закарпатські словаки – це не ті, хто переїхав зі Словаччини в Україну, а ті, з якими сталася Україна. А до того Австро-Угорщина, Чехословаччина та УРСР. Перші з них – ліптаки – приїхали на заробітки в селище Великий Березний наприкінці XVIII століття. Їхня назва походить від назви села Ліптовська Теплічка, звідки вони родом. У 1700-х роках Австро-Угорщина розбудовувалась, зокрема будували залізничний шлях, що проходив через Великий Березний, тому там пропонували багато робочих місць.

З утворенням Першої Чехословацької Республіки 1918 року друга хвиля словаків поселилася в тодішній Підкарпатській Русі (ред. – територія сучасної Закарпатської області, яка входила до складу першої Чехословацької Республіки 1919-1938 років).

Через 20 років землі Підкарпатської Русі перейшли до Угорщини, і словаки з чехами почали масово виїздити звідти. Після Другої світової війни на Закарпатті запанувала радянська влада. СРСР домовився з Чехословаччиною, що словаки та чехи можуть повернутися на батьківщину, щоби назавжди закрити питання національних спільнот. Хоча багато хто нікуди не поїхав, а залишився вдома, на Закарпатті.

Мої батьки й діди пережили чотири влади, чотири паспорти в них, але жили на одному місці. Австро-венгерський паспорт, чехословацький паспорт, совєтський паспорт і український паспорт,

– сказав в історії Ukraїner художник Міхаель Пейтер.

У 1992 році було засновано Ужгородську культурно-освітню організацію "Матіца Словенска" (словац. – матір словаків), яка відродила словацьку традицію та об'єднала її прибічників.

Сьогодні на Закарпатті діє словацька школа, виходять телевізійні та радіопрограми словацькою мовою, танцюють словацькі народні танці та шанують традиції.

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Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.