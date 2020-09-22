Українець інсценував свою загибель та вирушив у мандрівки світом. Тим часом його мама вимагала у страхових компаній 7 мільйонів доларів компенсації за смерть сина.

Наприкінці 2018 року 38-річний Євген П. отримав польське громадянство. Після цього він три місяці укладав договори страхування з двадцятьма польськими страховими компанія, а тоді вирішив, що настав час "померти". Про це повідомляє польське видання dziennik.pl.

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Як чоловік інсценував власну загибель

У липні 2019 року мама Євгена заявила, що життя її сина трагічно обірвалося. Євген нібито випав з човна прямісінько у Київське водосховище. "Нещасна" мама навіть показувала документи, що тіло Євгена виловили аж через два місяці після трагедії, а згодом кремували.

Сина не повернеш, а мільйони доларів зайвими не бувають. "Безутішна" жінка за декілька місяців обійшла двадцять страхових компаній. Розповідаючи моторошні байки про смерть улюбленого синочка, матуся просила компенсацію на суму 7 мільйонів доларів.

Що у той час робив сам "загиблий"

Доки мама оббивала пороги страховиків, Євген насолоджувався подорожами. За час, коли він офіційно вже був мертвим, чоловік відвідав Велику Британію, Туреччину, Кіпр, а також покатався по рідній Україні.

Яке покарання загрожує аферисту

"Воскресили" Євгена польські правоохоронці. Тепер чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі за спробу вчинити шахрайство.