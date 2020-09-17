СБУ заблокувала діяльність угрупування, яке викрадало гроші з рахунків банківських клієнтів. Щомісяця прибуток шахраїв становив близько 3 мільйонів гривень.

Як діяла схема

Троє жителів Мелітополя у центрі міста обладнали підпільний кол-центр. Там нібито працювало 54 оператори. Видаючи себе за працівників банків, вони телефонували їхнім клієнтам і виманювали у них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Отримавши доступ до рахунків клієнтів, шахраї переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки. Для "співпраці" з іноземними клієнтами фальшиві фахівці використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.



Під час обшуку у шахраїв виявили чорнові документи / Фото пресслужби СБУ

Що знайшли під час обшуків у фальшивому кол-центрі

Під час обшуків у кол-центрі правоохоронці знайшли комп'ютерну техніку і телекомунікаційне обладнання, а також 60 тисяч гривень та чорнові документи, які підтверджують незаконну діяльність шахраїв.



У кол-центрі знайшли 60 тисяч гривень / Фото пресслужби СБУ

Яке покарання загрожує шахраям

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів та шахрайство. За першою статтею зловмисники можуть заплатити штраф від 10 тисяч 200 гривень до 17 тисяч гривень або ж отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. За другою статтею – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.