Велотурист з Одеси Руслан Верін заліз на найвищий вулкан південно-західної Болівії – Утурунку. Його висота складає 6020 метрів.

Таке йому вдалося під час подорожі з найпівнічнішої до найпівденнішої точки Південної Америки. Відповідне відео сходження на вулкан Руслан Верін опублікував на своєму ютуб-каналі.

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Чоловік підозрює, що він перший у Європі підкорив вершину понад 6 тисяч метрів на велосипеді.

Після сходження чоловік продовжив шлях до крайньої точки Південної Америки, але через пандемію вимушено повернувся до України. Усього Руслан Верін подолав на велосипеді понад 60 тисяч кілометрів.

Дивіться відео підкорення вулкану: