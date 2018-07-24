Українець Беленюк виграв золото на міжнародному турнірі в Туреччині

Збірна України завоювала дві медалі на міжнародному турнірі з боротьби, який проходив в турецькому Стамбулі.

Жан Беленюк зумів виграти золото у ваговій категорії до 87 кілограм, пише SportArena.

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На шляху до фіналу він переміг українця Андрія Антонюка (5:0), білоруса Радзіка Кулієва (4:3) і індійця Раміна Техерісартангга (3:2). У фінальному поєдинку українець здолав азербайджанця Іслама Аббасова (3:1).

Другу медаль завоював Денис Дем'янков, який здобув бронзу у ваговій категорії до 67 кілограм. Він переміг азербайджанця Каріма Яфарова і японця Шімоямаду Цучіку в нижній сітці турніру.

Ще троє українців програли сутички за бронзу. У вазі до 130 кілограмів Микола Кучмій поступився білорусу Йосебу Чугошвілі, а у вазі до 63 кілограм Дмитро Цимбалюк і Ленур Теміров також зупинилися за крок від медалі.