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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець Никифоров несподівано виграв бронзу на ЧЄ-2018 зі стрибків у довжину

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Сергій Никифоров
Сергій Никифоров / Getty Images

Український стрибун Сергій Никифоров виграв бронзову медаль у стрибках в довжину на чемпіонаті Європи-2018 в Берліні.

У кваліфікації Никифоров здобув необхідний результат лише в останній спробі, а уже в фіналі він вирішив не відкладати справи на потім: 7.97 м в другій спробі дозволили йому вийти на друге місце. У третій спробі Сергій виконав другий найкращий стрибок в сезоні, показавши 8.13 м.

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Українець йшов лідером після п'яти спроб, однак все ж поступився греку Мільтіаідісу Тентоглу, який став першим і німцеві Фабіану Хейнле, який став другим.

Нагадаємо, це вже третя медаль України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Раніше золото на дистанції спортивної ходьби на 50 км виграв Мар’ян Закальницький. А Аліна Цвілій виборола срібну медаль на дистанції спортивної ходьби на 50 км.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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