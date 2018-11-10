Українець Валерій Чоботар став віце-чемпіоном світу з карате

Український каратист Валерій Чоботар, що виступає у вазі до 84 кілограм, здобув срібну нагороду чемпіонату світу у Мадриді.

Ця перемога стала історичною для українського карате, оскільки вперше український спортсмен Валерій Чоботар з Чернівців виборов нагороду.

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Нагадаємо, що це перший чемпіонат світу в олімпійському статусі карате і прес-конференція відбуватиметься відразу в день повернення команди до України.

"Інколи виграти всі матчі є недостатньо для золота. Мріяв почути український гімн, але цю мрію у мене відняли", – заявив після фіналу Валерій Чоботар.