Українець Валерій Чоботар став віце-чемпіоном світу з карате
Український каратист Валерій Чоботар, що виступає у вазі до 84 кілограм, здобув срібну нагороду чемпіонату світу у Мадриді.
Ця перемога стала історичною для українського карате, оскільки вперше український спортсмен Валерій Чоботар з Чернівців виборов нагороду.
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Нагадаємо, що це перший чемпіонат світу в олімпійському статусі карате і прес-конференція відбуватиметься відразу в день повернення команди до України.
"Інколи виграти всі матчі є недостатньо для золота. Мріяв почути український гімн, але цю мрію у мене відняли", – заявив після фіналу Валерій Чоботар.
Джерело: 24 Канал
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