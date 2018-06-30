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Українець Владислав Сіренко здобув титул WBF International

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Ще один український боксер приміряв престижний пояс. Супертяж Владислав Сіренко, якого тренує екс-тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир, легко оформив титул WBF International.

У своєму восьмому поєдинку у профірингу у Кейптауні українець здолав представника демократичної республіки конго Дідьє Найфа. Зробив це Сіренко у вже своїй фірмовій манері – нокаутом у першому раунді.

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То ж наш боксер відсвяткував уже свою восьму перемогу у професіоналах. Сім із них Сіренко здобув нокаутуючи суперників. 

Теги: Бокс Новини спорту
Джерело: 24 канал
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