На виплати 20 тисячам українців, які перебували у самоізоляції, Фонд соціального страхування вже направив 24,9 мільйона гривень. Серед людей, які отримали допомогу, були 5 тисяч медиків.

За вересень кількість людей, які перебували на оплачуваних Фондом лікарняних через ізоляцію від коронавірусу, зросла майже вдвічі. Про це повідомили на сайті Фонду соціального страхування України.

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Фонд компенсував застрахованим українцям заробіток, втрачений за час ізоляції під медичним наглядом.

Проте кількість людей, які потребують таких виплат від держави, стрімко зростає. У фонді це пояснили тим, що в Україні зросла кількість випадків захворювання на коронавірус.

Як можна отримати допомогу через самоізоляцію

Отримати оплачувану самоізоляцію може працююча людина, яка безпосередньо контактувала з хворим на COVID-19.

Отримати допомогу від фонду можна на підставі лікарняного листка. У ньому лікар повинен зазначити причину непрацездатності за кодом 11.

На період карантину такий лікарняний можна отримати у дистанційному режимі – людина просто повинна зателефонувати до свого сімейного лікаря.

Якій сумі дорівнюватиме виплата від Фонду соцстраху

Для пересічного українця сума виплати становитиме 50% середньої зарплати, а для медиків – 100%.

Фонд соцстраху починає оплачувати самоізоляцію з 6 дня. Перші 5 днів повинен оплатити роботодавець.