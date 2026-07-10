Від США грошей не буде: економіст припустив, якою буде допомога Україні в майбутньому

Після саміту НАТО і заяв про нові пакети підтримки Україні важливо відділяти політичні сигнали від реальних грошей. Західна єдність залишається критично важливою, але фінансування війни й державних потреб залежить не лише від декларацій, а й від бюджетів, виборів у ключових країнах ЄС та ситуації на фінансових ринках.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Україні не варто розраховувати на великі кошти від США у 2027 році. За його словами, основне фінансове навантаження, найімовірніше, ляже на Європейський Союз, але й там між обіцяними сумами та реальними надходженнями може бути велика різниця.

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США не дадуть Україні великих грошей

Україні варто тверезо оцінювати майбутню фінансову підтримку, бо політичні заяви не завжди означають реальні надходження до бюджету. Сполучені Штати можуть підписувати різні документи щодо допомоги, але у 2027 році великих коштів від Вашингтона очікувати не варто. У проєкті американського бюджету йдеться приблизно про 400 мільйонів доларів для України, і ці гроші мають інше призначення.

Американці можуть підписувати все, що завгодно з приводу надання Україні грошей, але від Америки грошей не буде,

– наголосив Пендзин.

За його словами, ці 400 мільйонів доларів фактично підуть на оплату послуг, які самі США надаватимуть Україні. Йдеться зокрема про розвідувальну інформацію щодо вильотів балістики та інших загроз.

Це потрібна допомога, але це не ті гроші, які потрібні Україні,

– пояснив економіст.

Основні очікування на наступний рік пов'язані з Європейським Союзом. Саме ЄС, а не США, має стати головним джерелом фінансування для України.

Фінансування залежить від політики в ЄС

Майбутня допомога України залежатиме не тільки від рішень у Брюсселі, а й від політичної ситуації в країнах, які наповнюють європейський бюджет. Йдеться передусім про Францію, Німеччину та Італію, хоча ключову роль у фінансових надходженнях до ЄС відіграють саме Франція і Німеччина. Тому вибори, рейтинги партій і внутрішні кризи в цих державах можуть прямо впливати на те, як швидко і в якому обсязі Україна отримуватиме обіцяні кошти.

Є декілька стовпів, на яких стоїть європейська єдність, які є основними фінансовими донорами Європейського Союзу,

– пояснив Пендзин.

У Франції у 2027 році відбудуться президентські вибори, на які Еммануель Макрон уже не зможе піти як чинний президент на новий термін. Водночас високі рейтинги має Марін Ле Пен, і це створює додаткову невизначеність для майбутньої політики Парижа щодо України. У Німеччині також посилюються позиції "Альтернативи для Німеччини", а місцеві вибори в землях формуватимуть подальший баланс політичних сил.

Тут вкрай важливо, як будуть розкладатися політичні баталії в цих країнах,

– наголосив економіст.

Ситуація в Угорщині, Словаччині, Польщі чи Чехії теж має політичне значення, але ці країни не є головними фінансовими донорами Євросоюзу. Багато східноєвропейських держав самі активно розраховують на кошти з європейського бюджету. Тому для України критично важливо, щоб саме великі економіки ЄС зберігали готовність фінансувати обіцяні програми підтримки.

Обіцяні суми ще треба перетворити на реальні гроші

Навіть якщо партнери озвучують великі пакети підтримки, Україна не завжди отримує їх у повному обсязі. Від початку активної фази війни до Києва, за оцінкою економіста, у кращому разі доходило близько 60% від обіцяного. Причини можуть бути різні: частину умов Україна не виконала, десь не були ухвалені потрібні закони, а окремі домовленості не вдалося довести до кінця.

По програмі Ukraine Facility за 2025 рік Україна недоотримала 5,5 мільярда євро. Щось не виконали, але не доотримали,

– навів приклад Пендзин.

Тому заявлені 70 мільярдів не варто автоматично сприймати як суму, яка повністю і швидко надійде в Україну. Якщо з цих грошей реально дійде 45 – 50 мільярдів, це вже буде сильним результатом. Але навіть такі обсяги ще потрібно знайти, погодити і провести через фінансові механізми Європейського Союзу.

Коли ми рахуємо реальні гроші, треба розуміти: те, що нам обіцяють 70 мільярдів, у кращому випадку, якщо дійде 45 – 50, ми будемо безкінечно щасливі,

– зазначив економіст.

Окремий ризик пов'язаний із кредитними програмами. Частина коштів для України формується через європейські облігації: Європа розміщує їх на фінансових ринках, отримує кредитні ресурси і передає Україні. Будь-яка нестабільність на цих ринках може зменшити або сповільнити надходження.

Через це майбутнє фінансування треба оцінювати без ілюзій. Підтримка Європи залишається ключовою, але між політичною обіцянкою і реальними грошима завжди є довгий шлях, на який впливають вибори, бюджети, ринки й виконання умов.

Пендзин пояснив, чому США не дадуть Україні великих грошей: дивіться відео