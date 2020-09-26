В Україні оголосили день жалоби за загиблими в авіакатастрофі АН-26
В Україні 26 вересня оголошено днем жалоби через авіакатастрофу літака АН-26. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Глава держави на своїй фейсбук-сторінці закликав провести об'єктивне та неупереджене розслідування і оперативно встановити причини авіакатастрофи.
Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео
Що сказав Зеленський
За словами президента, уся країна сьогодні буде в скорботі разом із родинами загиблих.
Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів,
– висловив співчуття Зеленський.
Він запевнив, що держава забезпечить лікування постраждалого курсанта, який вижив, а також надасть компенсації тим, хто втратив рідних.
Катастрофа АН-26 біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту літака Ан-26, який надвечір 25 вересня розбився неподалік міста Чугуєва на Харківщині, перебували 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.
- 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.