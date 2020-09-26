В Україні 26 вересня оголошено днем жалоби через авіакатастрофу літака АН-26. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Глава держави на своїй фейсбук-сторінці закликав провести об'єктивне та неупереджене розслідування і оперативно встановити причини авіакатастрофи.

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Що сказав Зеленський

За словами президента, уся країна сьогодні буде в скорботі разом із родинами загиблих.

Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів,

– висловив співчуття Зеленський.

Він запевнив, що держава забезпечить лікування постраждалого курсанта, який вижив, а також надасть компенсації тим, хто втратив рідних.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 26 вересня прибув на Харківщину. Там президент України оглянув місце падіння літака АН-26 та поговорив з журналістами.