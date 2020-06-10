Останнім часом в Україні почастішили повідомлення про напади на оселі журналістів. Нещодавно зловмисники увірвалися у домівку гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейка у Львові. Інший інцидент трапився з гендиректором "Русское Радио – Україна" Сергієм Кузіним у Києві. Згодом невідомі скоїли напад на будинок генерального директора телеканалу НТА та медіахолдингу "Вголос" Романа Любицького.

Напад на будинок гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейка

Розбійний напад на приватний будинок гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейка трапився у ніч на 4 червня, повідомляє 24 канал.

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Близько 02:30 невідомі грабіжники витиснули віконну раму підвального приміщення і проникли у будинок. У цей момент у помешканні була лише Оксана Андрейко. Жінку жорстоко побили і силою змушували розказати про гроші у будинку. Оксані Андрейко вчасно вдалося натиснути "тривожну кнопку" і викликати поліцію.

Наряд приїхав швидко, але зловмисники встигли втекти. Їм вдалося вкрасти лише гроші з гаманця, що лежав на видному місці.

У день нападу гендиректор медіахолдингу "ТРК Люкс" Роман Андрейко перебував у Києві. Наразі поліція розшукує зловмисників.

Що відомо про Оксану Андрейко?Оксана Андрейко є секретарем Наглядової ради ПрАТ "ТРК "Люкс" і міноритарним акціонером усіх ЗМІ, що входять до складу медіахолдингу.



Основним власником медіахолдингу ПрАТ "ТРК Люкс", куди входить 24 канал, радіостанції "Люкс" та "Максимум", а також низка онлайн-видань, є Катерина Кіт-Садова, дружина мера Львова Андрія Садового.

Напад на будинок Сергія Кузіна

На будинок гендиректора "Русское Радио – Україна" та ведучого Radio ROKS Сергія Кузіна у Києві невідомий чоловік намагався скоїти напад у ніч на 5 червня. Тоді у домівці перебувало 5 людей.

Сергій Кузін розповів 24 каналу, що зловмисник близько години намагався проникнути у будинок, стукаючи палицею по камерах спостереження. Сім’ю журналіста врятував випадок. Розбійник випадково наступив на дитячу машинку, впав і наробив шуму. Через це Кузін прокинувся та зрозумів, що відбувається.



На будинок Сергія Кузіна напав невідомий / Фото ВВС

Далі між чоловіками сталася сутичка, але розбійнику вдалося втекти. Сергій Кузін розповів, що подав заяву до поліції. Однак наразі нічого невідомо із слідством, журналіст посилює заходи безпеки у домівці.

Що відомо про Сергія Кузіна?Сергій Кузін – радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер. Ведучий ранкового шоу "Камтугеза" на радіо ROKS. Генеральний директор "Русское Радио – Україна".



Генеральний продюсер UMMG (Український музичний медіа-холдинг). Член ради директорів радіохолдингу "ТАВР медіа". У 2014 році став заслуженим журналістом України.

Напад на будинок Романа Любицького

Як стверджує гендиректор НТА та медіахолдингу "Вголос" Роман Любицький на його будинок у селі Солонка Пустомитівського району Львівської області напали 10 червня.

Приблизно о 4:30 год ранку невідомі перелізли через паркан та потрощили автомобіль, який був припаркований на подвір’ї. За словами Любицького, нападники спробували увірватися і до будинку. У той момент у помешканні перебувала лише Ірина Любицька разом із дітьми. Втім, зловмисникам завадила система охорони.



Так виглядало авто після нападу / Фото "Вголос"

Наразі правоохоронці збирають інформацію та розшукують нападників.

Що відомо про напади на журналістів у 2020 році?Національна спілка журналістів України лише у травні зафіксувала 4 інциденти фізичної агресії щодо журналістів. Три з них пов’язані зі зйомками щодо дотримання карантинних обмежень.



Загалом за 5 місяців 2020 року зафіксовано 30 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.