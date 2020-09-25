Ще влітку в Кабміні очікували заробити на продажу великих державних об'єктів близько 27 мільярдів гривень. Проте наразі цей інструмент недоступний. Від 25 вересня і до кінця карантину запровадили тимчасову заборону аукціонів великої приватизації.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса підкреслив: не впевнений, чи варто шукати у цьому зраду. Адже заборона діятиме лише протягом кількох місяців, впродовж яких не очікувалося приватизації великих об'єктів. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Проте, за словами експерта, все ж виникає питання, навіщо взагалі ухвалювати таке рішення. Адже у світовій економіці зараз дуже багато грошей. І не можна казати, що через карантин Україна щось не може продати.

Я можу побачити тільки корупційний інтерес, бо держпідприємства – це завжди велика годівниця. Завжди саботувалася велика приватизація – і до Майдану, і особливо після нього,

– наголосив Фурса.

За його словами, саме державні підприємства – найбільше джерело корупції в Україні. Тому з цим потрібно боротися, їх потрібно продавати та давати сигнал інвесторам.

Крім цього, інвестиційний банкір зауважив, що привабливих великих держпідприємств для інвесторів в Україні просто не залишилося. Адже багато з них морально та фізично вже застаріли.

"Те ж саме "Центренерго". Навіть якщо не говоритимемо про те, що там рік паразитує Коломойський…. Навіть без цього не було б великого іноземного покупця. Адже ніхто зараз не купує таку енергетику", – пояснив Фурса.

Довідка. У 2020 році Фонд держмайна провів понад 1,4 тисячі аукціонів, про це повідомив його керівник Дмитро Сенниченко. Найбільш показовою стала приватизація готелю "Дніпро" в Києві.