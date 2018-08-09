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Українка, яка втратила руку на заробітках в Польщі, розповіла, що насправді сталося, – ЗМІ

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Олена Романенко
Олена Романенко / obozrevatel.com

У січні українка Олена Романенко позбулася руки, працюючи в пральні в селищі Любонь в Польщі.

Найстрашніше те, що великих травм можна було уникнути, якби власник пральні не заборонив рятувальникам розрізати машину болгаркою. Чоловік хотів зберегти техніку.

Про це Олена розповіла в своєму відеозверненні в YouTube, повідомляє "Обозреватель".

За її словами, після двох тижнів пошуків роботи в Польщі їй вдалося влаштуватися в пральню. "Машина, на якій я працювала, дуже часто ламалася. Так часто, що нас перекидали з однієї машини на іншу".

Олена згадує, що коли одне простирадло затягнуло в машину, вона стала витягувати її рукою. Але машина стала затягувати і саму дівчину.

"Я сильно кричала. До мене відразу підбігла полячка і двоє українок. Жінка-бригадир ні разу не підійшла. Хвилин через 20 приїхали рятувальники. Один з них зняв з брюк ремінь, щоб перетягнути мені руку. Потім прибули лікарі "швидкої". Рятувальники хотіли розрізати машину, щоб дістати мою руку, яку затягнуло вище ліктя, але власник пральні заборонив це робити. Руку вдалося звільнити тільки через годину", – поділилася потерпіла. Жінку відразу госпіталізували в лікарню, зробили дві операції, але руку врятувати не вдалося", – повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними сайту ukrainianpeopleleaks.com, кожні 30 секунд в пошуках роботи за кордоном країну покидає один українець.

Теги: Новини України Заробітчани Трудове рабство
Джерело: 24 Канал
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