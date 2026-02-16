У Польщі українку на авто оштрафували на понад 30 тисяч гривень: куди вона поспішала

У Польщі 23-річну українку оштрафували за значне перевищення швидкості. Жінка їхала майже 200 кілометрів на годину, адже поспішала до салону краси.

Про це повідомили у wPolsce24.

За що оштрафували українку в Польщі?

Як розповіли у виданні, українка їхала на машині трасою S17 з Любліна до Варшави. Обмеження швидкості там становить 120 кілометрів за годину. Поліція помітила автомобіль, який їхав близько 200 кілометрів за годину та "агресивно обганяв інші машини".

Поліцейські зупинили автівку. За кермом була 23-річна дівчина з України, яка проживає у Варшаві. Під час перевірки вона сказала, що поспішала на запис до салону краси, щоб зробити манікюр.

У результаті, за перевищення швидкості українку оштрафували на 2 500 злотих (понад 30 тисяч гривень). Також вона отримала 15 штрафних балів.

Поліція попередила, що у разі повторного такого порушення протягом двох років штраф може зрости удвічі.

