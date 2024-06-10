Компанія "АВТ Баварія", офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, Alpina, INEOS в Україні, та Українська асоціація футболу оголошують про старт чотирирічного партнерства.

Окрім організаційної та маркетингової співпраці, які, безумовно, важливі в економічній ефективності кожного бізнесу, ключовим аспектом даного партнерства стає соціальна складова.

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Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія, висловив свою радість з приводу цього партнерства.

Для нашої компанії велика честь підтримати українських футболістів напередодні Євро-2024, коли ми всі вболіватимемо за їхні перемоги на футбольних полях Німеччини. Ми віримо в силу спорту та натхнення, яке він приносить. Національна збірна команда України з футболу – це символ єдності та надії для всієї країни, і ми раді сприяти їхнім успіхам, забезпечуючи найкращі умови для пересування,

– зазначив Ерік Бернінг.

Андрій Шевченко, Президент Української асоціації з футболу, також прокоментував нове партнерство: "Співпраця з компанією "АВТ Баварія" є важливим кроком для команди УАФ, що прагне до надійного та прозорого партнерства. Серед партнерів автомобільного сегмента саме бренд BMW зарекомендував себе як відповідальний бізнес з проукраїнською позицією. Адже з початку повномасштабної війни, залишивши ринок країни-агресора, "АВТ Баварія" в співпраці з UNITED24 спрямувала значну суму коштів на потреби України. Ми вдячні "АВТ Баварія" за їхню підтримку та віру в український футбол і впевнений, що разом ми зможемо сприяти в досягненні найбільших перемог нашої країни!"

Старт співпраці компанії "АВТ Баварія" та Української асоціації футболу / Фото "АВТ Баварія"

Партнерство між Українською асоціацією футболу та компанією "АВТ Баварія" є свідченням міцних зв'язків між бізнесом та спортом в Україні. Завдяки підтримці "АВТ Баварія", Українська збірна з футболу зможе користуватися сучасними та надійними автомобілями BMW, що забезпечить максимальний комфорт і безпеку подорожей команди.