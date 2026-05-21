Нова українська КАБ може стати дуже ефективною на фронті за однієї умови, – військой оглядач

З огляду на реалії сучасної війни Україна створила власну керовану авіабомбу, бойова частина якої складає 250 кілограмів. КАБи, які авіація скидає з великої дистанції, десятки чи сотні кілометрів, є дуже ефективною зброєю.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що КАБи є вкрай важливим інструментом Повітряних сил в різних країнах, особливо якщо авіабомба є стійкою до перешкод (глушінню).

Україна створила КАБ: що в ній важливо було передбачити?

Наразі ключове питання щодо нової української розробки криється у її функціоналі та точності ураження. Поки що всіх деталей Міноборони не розкриває. Відомо, що КАБ розробляли 17 місяців. Вона не є копією західних зразків і здатна уражати на десятки кілометрів углиб після пуску.

"Щоб вона справді була ефективною, необхідно досягти стійкого точного влучання з різних дистанцій при різних ракурсах. Наприклад, Росія масово застосовує свої УМПК (плануючі бомби), які позиціює як високоточні, але в реальності вони такого результату не мають. Вони летять не точно і уявляють собою статистичну зброю. Тобто Росія запускає їх багато, але влучає у потрібному напрямку бодай якась, а всі інші руйнують те, що не було заданою ціллю", – пояснив Шарп.

Військовий оглядач зауважив на тому, що важливо, аби українська КАБ не була статистичною зброєю по типу російської, а наближалась до рівня американських (JDAM) і французьких аналогів (HAMMER). Він переконаний, що коли вона наблизиться до таких стандартів, тоді це буде дійсно значуща для ЗСУ зброя. Адже, як зазначив Шарп, сьогодні Повітряним силам України не вистачає таких високоточних боєприпасів.

Є постачання американських і французьких, вони влучають доволі результативно, аби знати, куди саме цю бомбу скинути. Але їх потрібно в рази більше. Якщо українська бомба по ефективності наблизиться до них і буде змога виробляти її у великому обсязі – це буде важливим фактором,

– підсумував Шарп.

До відома! Видання Business Insider розкрило деталі щодо української КАБ. Повідомляється, що вона має назву "Вирівнювач" і в декілька разів дешевша ніж американські JDAM-ER. Зброя інтегрується з літаками F-16 і Mirage, які є на озброєнні України, але для використання знадобиться відповідна сертифікація. Ця авіабомба застосовуватиме сучасні алгоритми наведення, це покращує точність влучання в ціль.

На яку відстань КАБи уражатимуть і куди саме?

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний зауважив на тому, що Україна дуже потребувала власних КАБів, оскільки того обсягу авіабомб, який їй надавали партнери – недостатньо. Повітряні сили України мають на озброєнні КАБи американського виробництва і французького. Однак, з його слів, перші не задовольняють потреб сучасної війни, адже давно не модернізовувались.

Павло Нарожний висловив припущення, що нова українська розробка уявляє собою стандартну планерну КАБ, яку скидатимуть з авіації й вона плануватиметься на ціль. Дальність ураження такої бомби – до 70 кілометрів, що, за його переконанням, замало, адже лінія фронту насичена ворожими системами протиповітряної оборони, які працюють з застосуванням ракет з дальністю ураження понад 200 кілометрів. Через це українським літакам треба буде проявляти майстерність. Для того, аби убезпечитися від російської ППО, доведеться летіти на низькій висоті, а тільки після наближення до лінії боєзіткнення, набирати її та скидати КАБ.

На думку Нарожного, уражати українськими КАБами вглиб ворога змоги не буде. Серед ключових цілей, з його слів, стануть опорні й спостережні пункти окупантів, їхні бліндажі, пункти дислокації, а також логістичні шляхи.