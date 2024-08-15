До слова, раніше "Українська команда" передала партію літаків-камікадзе та ретранслятор 28 бригаді. А батальйон "Свобода" отримав від "Української команди" партію FPV-дронів.

Читайте також "Українська команда" оголосила збір на великі дрони для Курського напрямку

Волонтери передали військовим дрони-літаки

"Передали 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" чергову партію дронів-літаків. А також необхідне обладнання до них: ретранслятор та катапульту", – написав Палатний.

Він зазначив, що 93 бригада "Холодний Яр" – одна з тих, для кого російсько-українська війна триває вже понад 10 років. Її бійці одними з перших стали на захист українських кордонів в Луганській області у 2014 році. Пройшли запеклі битви під Іловайськом та за Донецький аеропорт.

З початку повномасштабного вторгнення "холодноярці" боронили від росіян Сумщину, Харківщину та Донеччину. Вони й сьогодні на найважчих ділянках фронту на Сході України.

Вже завтра ці дрони полетять на голови оркам. А ми й надалі допомагатимемо нашим захисникам,

– заявив під час передачі літаків-камікадзе Артур Палатний.