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      Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк

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      Судно "Іван Голубець" продовжує горіти
      Судно "Іван Голубець" продовжує горіти / Думская

      Під час пожежі на українському траулері "Іван Голубець" загинув моряк-моторист, якого раніше вважали зникли безвісти. За словами членів екіпажу внаслідок інциденту є постраждалі.

      Видання "Думская" повідомляє, що у момент виникнення пожежі на борту судна перебували 90 осіб – громадяни України і Росії.

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      Відомо, що пожежа почалася в машинному відділенні і швидко перекинулася на палубу. Через сильне задимлення капітан наказав покинути судно. Людей евакуював інший траулер "Маршал Крилов".

      Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію за допомогою інших траулерів, які ведуть промисел у цьому районі... Судно "Капітан Сухондяєвський" змогло взяти палаючий траулер на буксир, проте в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову,
      – розповів очевидець події.

      Палаюче судно
      Палаюче судно "Іван Голубець"

      Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. Відновленню воно, швидше за все, не підлягає. На кораблі є дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

      Як повідомляє "Думская", власник (або фрахтувальник) судна заявив, що всі збитки будуть покриті за коштом екіпажу.

      Українське судно
      Пошкоджене українське судно біля берегів Мавританії

      Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".

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      Теги: Новини України Пожежа Жертви Водний транспорт
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