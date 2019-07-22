Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк

Під час пожежі на українському траулері "Іван Голубець" загинув моряк-моторист, якого раніше вважали зникли безвісти. За словами членів екіпажу внаслідок інциденту є постраждалі.

Видання "Думская" повідомляє, що у момент виникнення пожежі на борту судна перебували 90 осіб – громадяни України і Росії.

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Відомо, що пожежа почалася в машинному відділенні і швидко перекинулася на палубу. Через сильне задимлення капітан наказав покинути судно. Людей евакуював інший траулер "Маршал Крилов".

Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію за допомогою інших траулерів, які ведуть промисел у цьому районі... Судно "Капітан Сухондяєвський" змогло взяти палаючий траулер на буксир, проте в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову,

– розповів очевидець події.



Палаюче судно "Іван Голубець"

Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. Відновленню воно, швидше за все, не підлягає. На кораблі є дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

Як повідомляє "Думская", власник (або фрахтувальник) судна заявив, що всі збитки будуть покриті за коштом екіпажу.



Пошкоджене українське судно біля берегів Мавританії

Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".