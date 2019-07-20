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      Американські військові готують операцію в Перській затоці

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      США готує операцію "Вартовий" у Перській затоці
      США готує операцію "Вартовий" у Перській затоці / U.S. Navy

      Сполучені Штати займають плануванням військової операції під назвою "Вартовий". Метою операції буде забезпечення безперешкодного проходження та зниження напруженості в міжнародних водах в усій Аравійській затоці, Ормузькій протоці, протоці Баб-ель-Мандеб та Оманській затоці.

      Підготовка операції в Перській затоці почалась на тлі затримання британського танкера іранським Корпусом вартових ісламської революції в п'ятницю, повідомляє The Hill.

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      Пізніше стало відомо, що виконуючий обов'язки голови Пентагону Річард Спенсер схвалив перекидання військового контингенту в Саудівську Аравію для "захисту інтересів США" в близькосхідному регіоні.

      Центральне командування США розробляє міжнародну морську операцію "Вартовий", щоб посилити нагляд і безпеку на ключових водних шляхах на Близькому Сході, щоб забезпечити свободу судноплавства на тлі недавніх подій в регіоні Перської затоки,
      – йдеться в заяві командування.

      Зазначається, що США будуть координувати свої дії в рамках операції "Вартовий" з союзниками, щоб "забезпечити свободу судноплавства в регіоні і захистити життєво важливі морські шляхи".

      Загострення ситуації в Перській затоці

      Ситуація в Перській затоці та прилеглих районах помітно загострилася в останні кілька місяців. У сусідній Оманській затоці в середині червня було здійснено напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous. За деякими даними, на їх борту були здетоновані магнітні міни, через що почалася пожежа. Офіційного підтвердження цьому немає. США звинуватили у нападі на танкери Іран. Тегеран свою причетність до подій рішуче заперечує.

      Згодом іранські військові повідомили про збитий американський безпілотник після того, як апарат нібито порушив повітряний простір Ірану. Водночас Центральне командування Збройних сил США заявило, що безпілотник збили над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі.

      Пізніше, в середині липня, з'явилися повідомлення про спробу іранських військових затримати британське судно в районі Ормузької протоки на тлі затримання в Гібралтарі танкера ісламської республіки. Тегеран ці твердження спростовує. Однак Великобританія попередила Іран про рішучі та невідворотні дії у випадку, якщо спроби затримання суден продовжаться.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини політики Новини США Іран Водний транспорт
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